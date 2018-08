Veterinário colombiano acusado de implantar heroína em cães bebés

02 Maio 2018 às 10:50 Facebook

Um veterinário colombiano foi acusado de implantar heroína líquida no abdómen de cães bebés antes de enviá-los para os EUA, de forma a torná-los em correios de droga. Quando chegavam ao destino, em Nova Iorque, os cães eram submetidos a uma cirurgia para retirar a droga.

O caso remonta, segundo as autoridades, ao período entre setembro de 2004 e janeiro de 2005, altura em que Andres Lopez Elorez, um veterinário colombiano de 38 anos, fazia parte de uma rede de tráfico de droga, que tentava introduzir heroína nos EUA utilizando vários métodos, através de pessoas e cães.

Dez cães bebés foram encontrados durante uma rusga numa quinta, na Colômbia, de acordo com as informações divulgadas pela Drug Enforcement Administration (DEA, organismo norte-americano de combate à droga), em 2005. Cinco deles acabaram por fugir, três morreram devido a infeções e dois foram adotados, um que se tornou num cão pisteiro da polícia colombiana.

No mesmo ano, Andres pôs-se em fuga, uma vez que as autoridades detiveram cerca de vinte suspeitos de serem traficantes no país.

A suspeita destas ações por parte de Andres manteve-se ativa desde então, fazendo parte de uma investigação de cerca de 12 anos. Em 2015, Andres foi preso em Espanha, onde se pensa que esteve a viver durante cerca de oito anos, e depois extraditado, na última segunda-feira, para os EUA, tendo sido apenas nesta terça-feira apresentado ao tribunal federal de Brooklyn.

Se as acusações forem provadas, o veterinário passará, pelo menos, dez anos atrás das grades, diz o "The Guardian".

Andres "não é apenas um traficante de droga, mas também traiu o compromisso como veterinário de prevenir o sofrimento animal quando usou as suas capacidades cirúrgicas num esquema cruel para contrabandear heroína no abdómen de cães bebés", disse o procurador norte-americano Richard Donoghue.

"Ao longo do tempo, a sede insaciável das organizações de droga pelo lucro conduziu-as a crimes impensáveis como usar cães bebés inocentes para encobrir" o crime, afirmou o líder da divisão de Nova Iorque da DEA, James Hunt.