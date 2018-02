Viaduto desaba sobre carros em Brasília

Hoje às 15:41 Facebook

Parte de um viaduto em Brasília, capital do Brasil, desabou esta terça-feira ao início da tarde, destruindo carros que estavam na zona.

Segundo dados preliminares divulgados pela Defesa Civil e da polícia local ainda não há informações sobre feridos.

Imagens em direto da rede de televisão brasileira GloboNews mostram que os bombeiros e policias militares já cercam a área conhecida como "Eixão", que liga o norte e o sul da cidade.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas, mas a falta de manutenção do viaduto pode ter motivado o acidente, que será investigado pelas autoridades locais.