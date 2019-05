Vice-chanceler austríaco da extrema-direita demite-se após escândalo

Hoje às 12:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O vice-chanceler austríaco e líder da extrema-direita, Heinz-Christian Strache, anunciou este sábado a sua demissão do Governo, depois das revelações de ligações comprometedoras com a Rússia envolvendo a adjudicação de contratos públicos em troca de apoio financeiro.

"Apresentei ao chanceler Sebastian Kurz a demissão das minhas funções de vice-chanceler e ele aceitou", disse Heinz-Christian Strache numa conferência de imprensa, assumindo que cometeu "um erro" que não quer que sirva de "pretexto para minar a coligação".

Heinz-Christian Strache, líder do partido de extrema-direita FPÖ, formou Governo com o chanceler conservador Sebastian Kurz em dezembro de 2017.

Strache foi gravado a prometer a uma suposta sobrinha de um milionário russo a adjudicação de contratos públicos em troca de apoio financeiro, noticiou a imprensa.

Segundo informações divulgadas na sexta-feira por dois jornais alemães, o vice-chanceler demissionário foi filmado, por uma câmara oculta, a conversar com uma mulher, alguns meses antes das eleições legislativas austríacas de 2017, sobre a possibilidade de um apoio financeiro e mediático ao FPÖ em troca da adjudicação de contratos públicos.

Os títulos alemães Süddeutsche Zeitung e Der Spiegel referiram que Heinz-Christian Strache se encontrou com esta mulher por acreditar que esta teria ligações a um oligarca russo influente.

A poucos dias das eleições europeias, que se realizam a 26 de maio, este escândalo está a abalar a extrema-direita austríaca e a coligação governamental liderada por Sebastian Kurz, líder do Partido Popular Austríaco (ÖVP, conservador).

O Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ) é provavelmente o mais antigo partido de extrema-direita nacionalista da União Europeia, fundado em 1956 por um antigo oficial das SS e declaradamente nacionalista, conservador e eurocético.

De acordo com as mais recentes projeções para as eleições europeias, o FPÖ registava 23,5% das intenções de voto, o que poderá representar a eleição de cinco eurodeputados.

A Áustria elege 18 dos 751 deputados do Parlamento Europeu.