Vice-diretor da Unicef demite-se por conduta imprópria para com funcionárias

O vice-diretor da agência da ONU para a Infância (Unicef) demitiu-se esta quinta-feira, depois de ser acusado de "comportamento e comentários inadequados" dirigidos a funcionárias da organização não governamental Save The Children, quando era seu diretor executivo.

A ONG apoiou a nomeação de Justin Forsyth para a Unicef e indemnizou-o com 20 mil libras, apesar de ter provado o seu comportamento inadequado. A Unicef garante que não foi informada do caso, enquanto a Save The Children admite que o processo de investigação não seguiu os trâmites devidos, pedindo desculpa às visadas.

Do seu lado, Forsyth dissera esta quarta-feira à BBC que o seu pedido de desculpas por "conversas inadequadas e irrefletidas com colegas" tinha sido aceite e que pensou que "o assunto estava arrumado há muitos anos".