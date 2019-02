Viciado em heroína mata mulher de 100 anos que sobreviveu ao holocausto

Hoje às 19:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem viciado em heroína, com 40 anos, foi condenado pelo assassinato de Zofija Kaczan, uma mulher de 100 anos, em Derby, no Reino Unido.

De acordo com o jornal "The Guardian", Artur Waszkiewicz atirou a mulher para o chão no meio da rua para lhe roubar a carteira.

Zofija, que nasceu na Polónia, e sobreviveu a um campo de concentração Nazi, durante a Segunda Guerra Mundial, ficou com múltiplas lesões depois do ataque, que aconteceu em maio de 2018. A mulher acabaria por morreu em junho na sequência dos ferimentos.

Na última quarta-feira, os jurados do tribunal de Derby demoraram apenas duas horas até, de forma unânime, decidirem que Artur era o responsável pela morte da idosa.

Prova importante para a condenação do homem foram as câmaras de CCTV que mostram Artur a conduzir um Seat Leon, que pertencia ao pai. No vídeo pode ver-se o homem a parar depois de avistar a idosa a conduzir. "Ele precisava de um alvo fácil para roubar cerca de 20 euros para comprar heroína", explicou o procurador.

A polícia deteve o homem, que também nasceu na Polónia, depois de ter identificado as impressões digitais numa receita na mala da vítima.

Durante o julgamento, foi explicado ao júri que Artur já teria antecedentes criminais relacionados com roubo.