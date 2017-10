VidaCaixa e CaixaBank AM transferem as sedes para Madrid

Hoje às 18:52 Facebook

A seguradora VidaCaixa e a gestora de fundos CaixaBank Asset Management (AM) transferiram, esta terça-feira, as suas sedes de Barcelona para Madrid.

A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração do CaixaBank, detentor das duas empresas, na passada sexta-feira.

Segundo a agência EFE, a seguradora VidaCaixa terá o seu domicílio social na avenida Paseo Recoletos, em Madrid, onde já se encontra a sede operacional da empresa.

A VidaCaixa tem uma quota de mercado de 34,5% e possui 4,6 milhões de clientes.

Já a sede do CaixaBank AM irá instalar-se no Paseo de la Castellana, também em Madrid, onde se encontram os escritórios da instituição financeira.

A empresa, com mais de 44 mil milhões de euros sob gestão em fundos mútuos, integra 160 colaboradores.

A VidaCaixa e a gestora de fundos CaixaBank AM juntam-se assim ao grupo de mais de 20 instituições que já transferiram a sua sede para fora da região, na eventualidade de o governo regional da Catalunha ('Generalitat') decretar uma Declaração Unilateral de Independência (DUI).

No dia 02 de outubro, a 'Generalitat' anunciou que 90% dos catalães votaram a favor da independência no referendo, tendo exercido o direito de voto 42% dos 5,3 milhões de eleitores.