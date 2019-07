Hoje às 17:46 Facebook

Os Guardas da Revolução iranianos anunciaram, sexta-feira, que confiscaram um petroleiro britânico, o "Stena Impero", no estreito de Ormuz, por "não respeito do código marítimo internacional". Este sábado, divulgaram o vídeo da abordagem ao navio.

O anúncio deixou as autoridades britânicas em alerta e os Estados Unidos denunciaram a "escalada de violência" do Irão, com Donald Trump a sublinhar que esta é a segunda vez em menos de uma semana que o Reino Unido é alvo de violência do regime iraniano.

O Reino Unido recomendou, este sábado, que os navios britânicos permaneçam "fora da zona" do estreito de Ormuz durante um "período provisório". "Estamos profundamente preocupados pelas ações inaceitáveis do Irão, que constituem um desafio evidente à liberdade de navegação internacional. Aconselhámos os navios britânicos a permanecer fora da zona por um período provisório", afirmou hoje um porta-voz do Governo britânico, em comunicado citado pela AFP.