Vídeo mostra caçador a torturar até à morte raposa indefesa em Espanha

As imagens de um caçador a atacar uma pequena raposa em Espanha estão a indignar os utilizadores das redes sociais. O homem foi filmado a pontapear o pequeno animal que tentou fugir do ataque.

O caçador, que nas imagens surge armado, encontra a pequena raposa no meio dos arbustos de um campo de cultivo. O homem agarra o animal e atira-o ao ar várias vezes. Já no chão, a mancar e visivelmente ferida, a raposa tenta escapar, mas não consegue.

O homem, que vai falando com a pessoa que grava as imagens, é novamente visto a agredir a raposa, torturando-a com vários pontapés.

As imagens foram partilhadas por diversas associações que trabalham na defesa dos direitos animais e suscitaram mensagens de indignação por parte dos utilizadores das redes sociais. "Caçadores torturam até à morte uma raposa gravemente ferida, atirando-a ao ar, pisando-a e rindo-se do seu sofrimento", pode ler-se numa publicação da Associação Libera.

Confrontados com o sucedido, a página "Clube de Caza", que se dedica à partilha de conteúdos sobre esta atividade, desmarcou-se do incidente. "As imagens não representam os grupos de caçadores. Trata-se de um indivíduo que demonstra um comportamento claramente desequilibrado e maltrata um animal até à morte", pode ler-se num comunicado tornado público na quinta-feira.

Na mesma publicação, pedem ajuda para identificar o homem que atacou o animal. "Se tens dados sobre a pessoa em causa, deixa as informações na nossa caixa de comentários", pedem.