Vídeo mostra crianças a agredirem violentamente mulher em parque infantil

Um grupo de crianças, no Canadá, agrediu uma mulher num parque infantil. A agressão aconteceu depois de a vítima ter repreendido as crianças por terem atacado um idoso à pedrada.

A vítima é Bonnie Halcrow, uma mulher de 33 anos, que estava na cidade de Saskatoon no passado dia 21 de maio, quando foi atacada. Aos meios locais, familiares da vítima garantem que a mulher tinha repreendido as crianças depois destas terem atacado à pedrada um idoso.

As crianças não acataram a repreensão da mulher e atacaram-na. Um vídeo, gravado por uma pessoa que estava no local no momento da agressão, foi rapidamente partilhado centenas de vezes nas redes sociais.

As imagens foram amplamente difundidas pelos meios locais.