Vídeo mostra dissidente venezuelano a ser morto pelas tropas venezuelanas

Hoje às 18:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo venezuelano confirmou que abateu o soldado rebelde Óscar Perez - procurado pelas autoridades desde junho - durante um ataque levado a cabo, na segunda-feira, pelas tropas governamentais, fiéis a maduro.

Morreram ainda outros seis agentes que se encontravam com o opositor, numa casa, localizada na zona de El Junquito, oeste de Caracas, onde o grupo foi encontrado.

Segundo o espanhol "El País", o Governo de Maduro garante que recebeu informações de opositores ao regime para conseguir localizar o ex-polícia Óscar Perez, mas a oposição nega.

"Apesar das tentativas para conseguir uma solução pacífica e negociada, este grupo terrorista fortemente armado, iniciou, de maneira mal-intencionada, um confronto com os organismos de segurança atuantes", explicou o ministro do Interior, Néstor Reverol, durante uma conferência de imprensa em Caracas.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Entretanto, na terça-feira, uma ativista vezuelana, presidente da ONG "Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional", publicou, no Twitter, aquele que diz ser o vídeo do ataque "violento" à casa onde Perez estava. Segundo a cidadã, a operação recorreu a um lança-granada anti-tanque russo das Forças Armadas venezuelanas.

Após a operação policial, residentes em El Junquito, realizaram vários protestos contra as forças de segurança, tendo chegado, inclusive, a atirar pedras e garrafas contra os agentes da polícia.

O ex-inspetor Óscar Pérez estava a ser procurado pelas autoridades venezuelanas desde junho passado, depois de ter atacado com recurso a granadas, a partir de um helicóptero da polícia científica, dois edifícios oficiais da capital: a sede do Ministério do Interior e Justiça e o Supremo Tribunal.

Era também acusado de, a 18 de dezembro último, ter liderado um grupo de 49 homens que assaltou um comando da Guarda Nacional Bolivariana (GNB, polícia militar), de onde roubaram armas e munições e manietaram vários oficiais, em Laguneta de La Montaña, a sul de Caracas.

Em 2015 produziu e participou, como ator, no filme "Muerte Suspendida" (2015), inspirada num caso real de um empresário português que foi sequestrado por desconhecidos e resgatado pela polícia venezuelana após um mês de cativeiro.