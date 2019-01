Vídeo mostra meteorito a colidir com a "Super Lua Vermelha"

JN Hoje às 10:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Um vídeo partilhado nas redes sociais por um astrónomo espanhol mostra o momento em que um meteorito colide com a lua durante o último eclipse, na madrugada de segunda-feira. Nunca antes tinha sido filmado um fenómeno deste género.

Jose Maria Madiedo, astrónomo da Universidade de Huelva, Espanha, publicou na sua página do Twitter o vídeo, no qual é possível ver um pequeno "flash" no canto superior esquerdo da imagem, que representa o momento da colisão. Madiedo explica que o meteorito se desintegrou com o impacto, o que provocou o ponto luminoso que se vê no vídeo.

O impacto, que aconteceu às 5.21 horas de segunda-feira, em Espanha (menos uma hora em Portugal continental), foi detetado pelo Sistema de Deteção e Análise de Impactos Lunares, ou MIDAS, um projeto conjunto da Universidade de Huelva e do Instituto de Astrofísica da Andaluzia, que tinha oito telescópios apontados à denominada "Super Lua Vermelha" durante a noite de domingo e madrugada de segunda-feira.

"O mais provável é que a rocha fosse um fragmento de um cometa e não um asteroide. Nesse caso, a velocidade média do impacto seria de 61 mil quilómetros por hora", afirmou o astrónomo em entrevista à revista National Geographic Espanha.

Ao contrário do que acontece quando um meteorito colide com a Terra, em que a atmosfera atua como um escudo protetor e faz com que a rocha, a grande velocidade, fique incandescente e se desintegre, este fenómeno é diferente: "Na Lua não há atmosfera, não há nada que trave uma rocha que entra em rota de colisão. Uma das características dos impactos a grande velocidade é que se produz um flash durante a colisão" devido à energia que é libertada, explicou Jose Maria Madiedo.