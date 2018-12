Hoje às 16:27 Facebook

Um vídeo filmado por um casal dinamarquês está a provocar polémica no Egito. Tudo porque os dois turistas terão subido a famosa pirâmide de Gizé à noite e a mulher terá pousado em topless.

O primeiro passo da equipa de investigadores é compreender se o vídeo, que gerou grande revolta junto da comunidade muçulmana mais conservadora, é verdadeiro. O filme, publicado no fim de semana, conta já com mais de um milhão de visualizações.

Com cerca de três minutos de duração, e da autoria do fotógrafo dinamarquês Andreas Hvid, mostra uma mulher a escalar a famosa pirâmide de Gizé durante a noite. No final da gravação pode ver-se a mulher, que aparece de costas, a tirar parte da roupa, ficando em topless. A BBC dá conta de uma outra imagem em que o casal aparece deitado sem roupa no topo da famosa estrutura.

No domingo, Khaled El-Anany, ministro das antiguidades disse, ao jornal "Al-Ahram", que as autoridades foram solicitadas para determinar se o vídeo era real ou falso e a processar qualquer funcionário que fosse considerado negligente.

O responsável sublinhou, ainda, que escalar as "pirâmides é proibido", explicando que as imagens representam uma "violação da moral pública".

As imagens que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais levaram a muitas críticas, acusando o fotografo de falta de respeito pelas outras culturas.

No YouTube, o fotografo refere que escalou a Grande Pirâmide em novembro, explicando que não gravou as cenas da subida para evitar ser apanhado pelos guardas.

Este não é o primeiro caso do género a acontecer naquele local. Em 2016, um jovem alemão foi expulso do Egito depois de ter subido ao topo da Grande Pirâmide para tirar fotografias e fazer vídeos. Ainda assim, conseguiu escapar a uma pena de prisão que pode ir até aos três anos.