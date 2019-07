Vídeo revela os últimos momentos dos alpinistas perdidos nos Himalaias

JN Hoje às 09:05 Facebook

As autoridades indianas divulgaram um vídeo em que se pode ver os últimos momentos de uma equipa de alpinistas cujos corpos foram recuperados nas montanhas dos Himalaias.

O vídeo mostra quatro cidadãos do Reino Unido, dois americanos, um australiano e um homem indiano a caminharem lentamente.

O grupo, de acordo com a BBC, estava a tentar escalar o segundo ponto mais alto da Índia, o Nanda Devi, quando perderam o contacto no dia 12 de maio.

Sete dos corpos foram recuperados, mas o britânico Martin Moron continua por aparecer. O vídeo com quase dois minutos de duração, divulgado pela polícia que patrulha a zona fronteiriça que separa o Tibete da Índia, mostra o grupo de oito alpinistas ainda juntos.

A câmara que captou as imagens foi encontrada enterrada na neve perto da área onde os corpos foram recuperados em junho. Segundo Vivek Pandey, porta-voz da polícia, o peso do grupo pode ter provocado uma avalancha. "Foi fascinante para nós podermos ver aquelas imagens", revelou, explicando que as mesmas vão ser usadas para investigações.

O grupo iniciou a subida no dia 13 de maio, liderados pelo montanhista experiente Martin Moran.

O Nanda Devi é o 23º ponto mais alto do planeta e foi escalado pela primeira vez em 1936. Considerado um dos pontos de mais difícil acesso na região dos Himalaias, atrai poucas pessoas quando comparado com outras montanhas na região.