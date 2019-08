Hoje às 13:05 Facebook

Foram divulgadas imagens que mostram a violência do acidente que causou a morte de um jovem casal de emigrantes portugueses, domingo, em França, quando regressavam ao Luxemburgo após as férias em Portugal.

As imagens foram divulgadas no YouTube pelo site de notícias LUX24.

O casal, natural da aldeia de Pousios, no concelho de Pombal, em Leiria, foi vítima de um choque em cadeia, que ocorreu cerca as 6 horas da manhã de domingo, em Santenay (Loir-et-Cher), na A-10, autoestrada que liga Paris a Bordéus.

As vítimas, de 32 e 34 anos, regressavam ao Luxemburgo após as férias. O homem foi identificado como Carlos Silva e a mulher como Rita Antunes. Residiam na comuna de Lasauvage, no sul do Grão-Ducado, adianta o LUX24.

Carlos e Rita deixam um filho de 15 meses, que seguia na viatura e não sofreu ferimentos.