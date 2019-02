Hoje às 18:46 Facebook

Novos vídeos mostram o momento exato do colapso da barragem no Brasil e a onda de lama provocada que invadiu as instalações de uma companhia mineira em Brumadinho, Minas Gerais.

A tragédia na exploração mineira já fez pelo menos 110 mortos. Mais de 200 pessoas continuam desaparecidas.