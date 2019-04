Vietname desmantelou rede de apostas ilegais online

Hoje às 10:05 Facebook

A polícia vietnamita desmantelou uma rede de jogo ilegal online, que arrecadou mais de mil milhões de dólares, e deteve 22 pessoas-

Esta operação é considerada a maior neste país comunista, onde a maioria das atividades relacionadas com apostas é proibida, mas onde o mercado ilegal prospera, especialmente nas apostas desportivas.

Incursões em várias cidades e províncias do país foram realizadas durante esta semana, após a descoberta de centenas de milhares de contas que tinham reunido fundos estimados em 1,2 mil milhões de dólares, segundo o jornal estatal Than Nien.

A rede operava "de maneira sofisticada, difícil de detetar", segundo o jornal, que citou fontes policiais.

O jornal explicou que era pedido aos jogadores que visitavam o site 'Fxx88.com' um depósito em dinheiro, em troca de uma moeda virtual em contas codificadas, que servia principalmente para apostas de futebol.

Vinte e duas pessoas foram detidas até hoje, incluindo 12 organizadores, segundo a polícia, sem dar mais detalhes.

O Vietname começou a abrandar a sua rigorosa legislação relativamente a jogos de azar, permitindo que os vietnamitas visitassem os casinos e abrindo algumas apostas desportivas.

No entanto, as lucrativas apostas ilegais proliferaram, levando as autoridades a reprimir de novo o jogo.

No ano passado, 91 pessoas, incluindo polícias graduados, foram presas ou multadas pelas suas ligações a uma rede que arrecadou 420 milhões de dólares em transações.