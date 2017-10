Vigia de creche mata crianças com fogo

Hoje às 15:47, atualizado às 15:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos quatro crianças morreram numa creche em Janaúba, no norte de Minas, esta quinta-feria, depois do segurança da escola ter atirado álcool sobre os meninos e ateado fogo.

O homem sobreviveu e está no hospital em estado grave, com 90% do corpo queimado.

O incidente ocorreu esta manhã no Centro Municipal de Educação Infantil "Gente Inocente", desconhecendo-se para já o que terá levado o homem a atirar álcool sobre as crianças e sobre si próprio, antes de ter ateado o fogo.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Há ainda informações contraditórias sobre o número de mortos, segundo o "G1". Uma primeira versão, vinda dos bombeiros locais, dizia que eram seis as crianças que morreram no local. O número foi depois atualizado para quatro. Mas a Polícia Militar indica serem cinco as crianças que não sobreviveram ao ataque.

Segundo a imprensa brasileira, cerca de 40 pessoas, crianças e adultos, foram também internados. O número de feridos graves é ainda indeterminado.