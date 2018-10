Vinte mortos numa colisão com limusina em Nova Iorque

Hoje às 16:44 Facebook

Uma colisão entre um carro e uma limusina, no Estado de Nova Iorque, EUA, provocou, no sábado à tarde, vinte vítimas mortais.

Segundo relatos citados pelo "The New York Times", a limusine, onde decorria uma festa de casamento, colidiu com outro veículo, perto da loja de recordações Apple Barrel Country Store, em Schoharie. Citando autoridades locais, o jornal "Times Union of Albany" relatou que o veículo desceu, com velocidade, uma colina e embateu em pessoas numa loja em Schoharie, localizada a cerca de 270 quilómetros a norte da cidade de Nova York.

O incidente ocorreu no sábado à tarde mas só este domingo é que a Polícia de Nova Iorque deu conta do caso.

As autoridades indicaram em comunicado que "os nomes das vítimas não vão ser divulgados, enquanto os familiares próximos não forem informados".

O Conselho Nacional de Segurança no Transporte está a investigar o sinistro.

Fotos do acidente foram publicadas no sábado, no Twitter, pelo jornalista Peter R. Barber, numa altura em que o balanço de vítimas mortais ainda não era final.

Uma conferência de imprensa está marcada para as 15 horas locais deste domingo (20 horas em Portugal continental).