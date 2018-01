Violação de bebé de oito meses deixa Índia em choque

Hoje às 21:20, atualizado às 21:22 Facebook

Uma bebé com oito meses foi violada, alegadamente por um primo, na Índia, num caso que está a deixar o país em estado de choque.

Segundo as autoridades, a menina foi internado num hospital de Nova Deli no domingo, com lesões internas graves provocadas pela agressão sexual alegadamente levada a cabo por um primo de 28 anos. O suspeito foi detido pelas autoridades.

A chefe da Comissão de Deli para a Proteção das Mulheres, Swati Maliwal, revelou que visitou a menina no hospital e que esta foi submetida a uma cirurgia de três horas, na sequência de "lesões horríveis".

"Os gritos de partir o coração podiam ser ouvidos na unidade de cuidados intensivos. Tem lesões horríveis nos órgãos internos", revelou Maliwal num tweet publicado depois da visita, na segunda-feira à noite. A mesma responsável instou ainda o Governo do país a agir de forma mais eficiente para proteger as mulheres do país.

"Quando vai acabar a cultura da violação?", questionou.

A Índia tem um registo de agressões sexuais com números elevados. Segundo a BBC, em 2016 houve 19.765 casos de violações de crianças, um aumento de 82% em relação às 10.854 registadas no ano anterior.