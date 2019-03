Hoje às 19:17 Facebook

Uma jovem venezuelana de 24 anos foi agredida sexualmente por quatro homens, na madrugada de quinta-feira, na localidade de Ciempozuelos, Madrid, Espanha.

A jovem tinha saído do trabalho. Regressava a casa, na localidade madrilena de Ciempozuelos. Saía da estação de comboios, quando foi interpelada por quatro homens, todos vestidos com roupa escura de inverno. Levaram-na para um local ermo, afastado, onde não passa ninguém às horas que eram.

O relato da vítima, citado pelo jornal "El País", que teve acesso a informações sobre o caso, é duro e cru. Os homens deitaram-na ao chão, rasgaram-lhe as roupas com uma estaca ou outro objeto afiado. A violência deixou-lhe arranhões no peito e abdómen. Um dos agressores atacou-a sexualmente, até todos acabarem por ir embora, roubando-lhe o telemóvel.

Passavam cinco minutos da meia-noite quando a mulher deu o alerta à Polícia local, tendo sido imediatamente ativado o protocolo para vítimas de agressões sexuais. A jovem recebeu assistência hospitalar e os médicos determinaram que não tinha lesões graves. Mas o ataque conjunto causou-lhe stress pós-traumático, adiana o mesmo jornal.

A Guardia Civil bateu a zona à procura dos agressores. Deteve um homem que usava um boné vermelho - tendo em conta o testemunho da vítima sobre as características dos indivíduos - mas acabou libertado porque não foi reconhecido.

As roupas da vítima foram enviadas para os laboratórios de Criminalística da Guarda Civil. As autoridades abriram uma investigação para determinar as circunstâncias da agressão sexual, cuja queixa foi formalmente apresentada na quinta-feira.

O caso está a chocar a comunidade local. Na manhã desta sexta-feira, várias pessoas concentraram-se na Praça da Constituição, como forma de manifestarem apoio à vítima e repúdio pelos agressores. A Câmara Municipal de Ciempozuelos convocou um segundo protesto, marcado para o fim da tarde, "por solicitação da comunidade".