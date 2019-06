Violadores da "Manada" condenados a 15 anos de prisão

Hoje às 14:19, atualizado às 14:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O Supremo Tribunal espanhol elevou para 15 anos a sentença do grupo "La Manada" pelo crime continuado de violação a uma jovem de 18 anos, em 2016, no município de Pamplona.

Um tribunal de Navarra tinha condenado os cinco membros do grupo, conhecido como "La Manada", a nove anos de prisão por delito continuado de abuso sexual. Mas, nesta sexta-feira, os magistrados do Supremo revogaram a decisão, elevando para 15 anos a pena a aplicar a José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, Ángel Pozas e Alfonso Jesús Cabezuelo.

O Supremo foi ao encontro do pedido do Ministério Público, da vítima e das reivindicações populares, e considerou que os atos praticados ocorreram "num autêntico ambiente intimidante", classificando-os como agressão sexual agravada e não apenas abuso, com as agravantes do "tratamento humilhante" e "ação em grupo".

Para além da pena de prisão, o Supremo impôs uma indemnização de 100 mil euros a pagar à vítima, bem como uma ordem de afastamento de 20 anos.