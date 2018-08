Violadores do "La Manada"expulsos de piscina em Sevilha

Hoje às 10:26 Facebook

Elementos do grupo autodesignado "La Manada", condenados pelo tribunal de Navarra por abuso sexual contra uma jovem nas festas de São Firmin de 2016, foram insultados pelos utentes de uma piscina pública de Sevilha e declarados "personas non gratas".

De acordo com um comunicado do Ayuntamiento (câmara municipal) de Palomares del Río emitido segunda-feira à tarde, pelo menos dois elementos do grupo foram reconhecidos por banhistas no complexo polidesportivo municipal, o que gerou "um enorme alarme social" e obrigou a levá-los para uma zona segura afastada, até que a piscina encerrasse e pudessem sair.

Os jornais espanhóis dizem que estavam na piscina quatro dos cinco elementos do grupo. Só Angel Boza, detido no início do mês pelo furto de um par de óculos de sol, não estaria presente.

Os alvos da ira popular integravam um grupo de amigos de um funcionário municipal, convidados para o seu aniversário. Depois de almoçarem no bar, passaram para a zona da piscina no horário de abertura ao público, levando os utentes a reagir negativamente e a exigir a sua saída.

"Nesta equipa de governo, não vamos permitir que pessoas declaradas "non gratas" pelo plenário desta Câmara venham ao nosso município utilizar os nossos espaços públicos para provocar alarme social, nem vamos permitir que um operário municipal utilize as dependências municipais para uso pessoal, dos seus familiares ou dos amigos", lê-se no comunicado.

A nota anuncia a abertura de um processo disciplinar ao funcionário, para apurar as responsabilidades quanto ao "uso indevido de instalações públicas para benefício de violadores". Assinada pela vice-presidente, agora presidente em exercício, Juana Caballero, da Esquerda Unida, assegura: "Não vamos permitir que Palomares del Río se converta num refúgio de violadores nem de delinquentes, nem vamos tolerar que os nossos cidadãos se sintam alarmados por este tipo de visitantes indesejáveis".