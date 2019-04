Violentos confrontos a sul de Tripoli

Hoje às 19:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Violentos confrontos opunham esta sexta-feira uma coligação de grupos armados leais ao Governo de União Nacional às forças do Exército Nacional Líbio, de Khalifa Haftar, a cerca de 50 quilómetros a sul da capital líbia, indicaram as duas partes.

Segundo uma fonte de segurança do Governo de União Nacional (GNA, na sigla em inglês), os combates decorrem nas regiões de Soug al-Khamis, al-Saeh e Soug al-Sabt, a sul de Tripoli, uma zona essencialmente de explorações agrícolas.

O gabinete de comunicação do Exército Nacional Líbio (ANL) confirmou a existência de combates perto de Tripoli.

"As forças armadas (...) e os soldados de todas as regiões da Líbia estão neste momento envolvidos em violentos confrontos na periferia de Tripoli contra as milícias armadas", indicou o ANL na sua página da rede social Facebook.

Trata-se dos primeiros combates significativos entre as duas partes desde a instalação do Governo de União Nacional na capital líbia, no final de março de 2016.

Até agora, o marechal Haftar e o líder do GNA, Fayez al-Sarraj, evitaram um confronto direto, apesar da tensão política e militar entre os dois campos rivais.

Os dois dirigentes chegaram mesmo a encontrar-se, no fim de fevereiro, em Abu Dhabi, sob a égide da ONU, e concluíram um acordo sobre a realização de eleições antes do fim deste ano.

O marechal Haftar anunciou na quinta-feira o lançamento de uma ofensiva para tomar a capital, uma batalha que poderá mergulhar o país num novo conflito.

Mas, além de tomar o controlo de uma estrada a oeste de Tripoli, que em seguida perdeu, o ANL limitou-se a ocupar posições em regiões que já controlava, nomeadamente em torno das cidades de Gharian e Al-Assabaa, a 100 quilómetros a sudoeste de Tripoli, sem fazer avanços significativos.