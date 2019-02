Vítima de abusos pede ao Vaticano que divulgue nomes de padres pedófilos

Hoje às 18:36 Facebook

O americano Phil Saviano, que relatou ter sofrido abusos sexuais por parte do clero e cujo caso esteve na base de uma investigação do jornal "Boston Globe", pediu ao Vaticano que publique os nomes dos clérigos culpados de pedofilia.

"Queremos que revele os nomes dos padres que cometeram abusos sexuais e de bispos que ocultaram os abusos. O Vaticano tem e não revelou", lamentou Phil Saviano numa conferência realizada na sede da Associação de Imprensa Estrangeira em Roma.

Saviano, de 64 anos, foi quem contou a sua história ao jornal americano "Boston Globe" que investigou e descobriu o silêncio da Igreja sobre o abuso sexual. Esta investigação inspirou o filme "Spotlight", premiado com um Oscar em 2016.

Na conferência de imprensa, Saviano criticou o Vaticano por "falar de transparência" e, ao mesmo tempo, "não ser transparente" e "manter escondidas todas as informações sobre clérigos pedófilos".

Saviano lamentou que não esteja previsto um encontro entre o Papa e as vítimas, no âmbito da cimeira sobre proteção de crianças e abusos que decorre de 21 a 24 de fevereiro no Vaticano.

Phil Saviano, que faz parte da organização BishopAccountability.org que está a documentar casos de abuso, não tem uma visão otimista sobre esta cimeira, mas admite que serve para "por em destaque esta epidemia e ajudar outras vítimas a tomar consciência que não são as únicas".

Uma das responsáveis pela organização, Anne Barrett, afirmou que "o máximo" que se pode esperar da cimeira é que será "uma muito tímida mudança de política, longe da profunda reforma que é necessária".

De acordo com Anne Barrett, tanto a Igreja como o Papa poderiam tomar muitas medidas, entre as quais a revelação dos nomes dos milhares de padres condenados por abuso sexual.

"O Vaticano admitiu em 2014 ter encontrado 3400 padres culpados de abuso sexual de crianças, poderiam ter-nos dito quem são", disse.