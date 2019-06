Vítima de violência doméstica detida por entregar armas do marido à Polícia

Hoje às 15:39 Facebook

Twitter

Partilhar

A detenção de uma mulher na Florida, EUA, que entregou as armas do marido à Polícia, depois de este ter sido preso por acusações de violência doméstica, está a provocar alvoroço no país.

Courtney Irby esteve detida durante seis dias por roubo, depois de ter entrado no apartamento do marido sem autorização e de lá retirado as armas.

O caso teve repercussões na esfera política estatal, com a deputada da Florida Anna Eskamani a pedir aos procuradores que deixassem cair o caso. A democrata alega que acusar a mulher, de 32 anos, estabeleceria "um precedente assustador" para as vítimas de violência doméstica.

Numa carta enviada ao procurador-geral Brian Haas, responsável pelo caso, e partilhada no Twitter na segunda-feira, lê-se Courtney "estava a procurar ajuda junto da esquadra de Lakeland e a tomar uma posição para proteger a si mesma e aos seus filhos". "Deveríamos ficar indignados com a detenção [da mulher] e eu estou a pedir ao seu gabinete que deixe cair a acusação", lê-se na missiva.

Um procurador-geral assistente disse ao jornal online "Orlando Sentinel" que a procuradoria está a "rever as alegações e todas as provas reunidas por lei", sendo que ainda não foi divulgada qualquer decisão quanto à continuidade do processo.

Courtney e o marido, Joseph Irby, com quem tem dois filhos em comum, estão a meio de um processo de divórcio, depois de se terem separado em dezembro do ano passado.

Joseph foi detido a 14 de junho por um crime de violência doméstica agravada, depois de ter alegadamente seguido o carro da mulher e ter batido propositadamente contra a viatura, informou o jornal local "Lakeland Ledger". A vítima disse às autoridades que temeu pela vida durante o incidente e que, no passado, tinha pedido ordens de restrição ao ainda marido.

No dia seguinte, o homem foi libertado sob fiança e proibido de possuir armas e munições. Na ocasião, Courtney foi ao apartamento do marido, recolheu as armas de fogo e levou-as à Polícia de Lakeland. Quando questionada por um agente se tinha entrado na casa sem permissão e cometido um furto, a mulher confirmou que sim. "Ele não ia entregá-las, por isso entrego eu", respondeu, de acordo com o polícia, citado pela BBC.

O advogado do marido, que pediu para apresentar queixa, defendeu que a mulher não tinha o direito de entrar em casa do seu cliente e, por seu turno, a defesa de Courtney justificou que as ações não podem ser consideradas furto uma vez que esta entregou as armas às autoridades, não ficou com elas.

A lei federal pode proibir indivíduos condenados por violência doméstica ou sobre os quais pendem ordens de restrição de possuírem armas, mas a nível estatal existem lacunas que podem impedir a aplicação dessas restrições. A Florida, lembrou a deputada na carta, é um dos 35 Estados norte-americanos que não proíbe condenados por crimes menores de violência ou qualquer pessoa sujeita a medidas cautelares de comprar e usar armas.

Ambos os envolvidos devem voltar a tribunal em julho.