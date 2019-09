Vítimas do incêndio numa escola na Libéria eram todas guineenses

Hoje às 16:29 Facebook

Os 28 alunos que morreram num incêndio na madrugada de quarta-feira numa escola a leste da capital da Libéria, Monróvia, eram todos de nacionalidade guineense, anunciou hoje o embaixador da Guiné Conacri.

"Tenho a lista completa à minha frente, são 28 pessoas, todos os nomes são guineenses", disse o embaixador da Guiné na capital da Libéria, Abdoulaye Doré, à AFP, explicando não poder distinguir entre as crianças com nacionalidade guineense e as que tinham nascido de pais guineenses, mas com outra nacionalidade.

Certo, acrescentou, é que faziam parte da "grande comunidade" de origem guineense que vive na Libéria, apontando os fortes laços históricos e atuais entre os dois países.

O incêndio pode ter sido causado por um defeito elétrico, mas a investigação continua, disse uma fonte oficial, escusando-se a descartar, por enquanto, a possibilidade de ser um ato criminoso.

A Libéria é esmagadoramente cristã, mas tem uma proporção significativa de muçulmanos, enquanto a Guiné é um país onde os habitantes são maioritariamente muçulmanos.

Todas as vítimas foram enterradas logo na quarta-feira, de acordo com a tradição muçulmana.

O Presidente da Guiné, Alpha Condé, expressou na quarta-feira à noite a sua "forte emoção" após o incêndio "que custou a vida a pelo menos 28 pessoas, incluindo vários guineenses".

Um porta-voz da polícia, Moses Carter, referiu que o incêndio teve início por volta da meia-noite local (01:00 em Portugal continental) e atingiu um dormitório e um edifício escolar onde os estudantes dormiam, a cerca de 11 quilómetros da capital.

De acordo com a mesma fonte, citada pela Associated Press, apenas o imã, um professor e dois alunos conseguiram fugir.