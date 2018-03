Viveu 15 anos a pensar que era portador de VIH

Hoje às 15:37 Facebook

O Hospital Povisa, em Vigo, foi condenado a pagar uma indemnização de 60 mil euros a um paciente, que em fevereiro de 2000 foi diagnosticado erradamente como portador de VIH e Hepatite B-

O homem, que na altura do diagnóstico tinha 32 anos, passou quinze anos em estado de depressão, tentando várias vezes o suicídio, e deixou de contactar com a filha de 10 anos, com medo de contágio.

De acordo com o jornal "El País", a vítima, devido ao diagnóstico, voltou a consumir drogas e a praticar crimes, que o levaram à prisão, em 2002.

O paciente, inicialmente, dirigiu-se ao Hospital Povisa para tratar uma ferida na perna, depois de uma queda. No dia seguinte, o relatório de alta do Serviço de Traumatologia e Cirurgia Ortopédica referia que o paciente entrou na sala de emergência com uma "ferida na perna direita" e na secção "outros diagnósticos", surgiu a referência aos vírus do VIH e da Hepatite B.

O Serviço de Microbiologia de Pontevedra, em 2015, deu conta do resultado negativo das análises.

"É reconhecido que existiu um claro erro de diagnóstico, durante quinze anos", disse o magistrado Luis Ángel Fernandez Barrio.