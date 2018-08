Vladimir Putin toma posse como presidente da Rússia

07 Maio 2018 às 10:35 Facebook

Twitter

Vladimir Putin foi, esta segunda-feira, investido como presidente da Rússia para um quarto mandato, que deverá prolongar-se até 2024, numa cerimónia solene no Grande Palácio do Kremlin.

"Considero como meu dever e como o sentido da minha vida fazer tudo o que me for possível pela Rússia, pelo seu presente e pelo seu futuro", disse Putin após a posse.

Com a mão direita sobre a Carta Magna, Putin jurou "respeitar e defender os direitos e as liberdades das pessoas e dos cidadãos; cumprir e defender a Constituição da Federação da Rússia; defender a soberania e a independência, a segurança e a integridade territorial do Estado e servir o povo com lealdade".

Mais de seis mil convidados, incluindo ministros do Governo cessante, deputados e senadores, membros do corpo diplomático, autoridades civis, eclesiásticas e militares, e outras personalidades assistiram à cerimónia.