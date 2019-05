Hoje às 11:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O escorrega de Estepona, em Málaga, devia ser o maior de Espanha, e até foi, mas só durante algumas horas. Os incidentes reportados entre utilizadores do equipamento levaram a Câmara Municipal a encerrá-lo temporariamente.

Um escorrega urbano com 38 metros de comprimento foi inaugurado na passada quinta-feira em Estepona, como parte de um projeto de ampliação do Parque de Los Niños, mas a obra ambiciosa, que devia ligar duas ruas do município, não durou mais do que um dia.

A Câmara, que publicitou o escorrega como o maior de Espanha, construído para pessoas de todas as idades, viu-se obrigada a encerrá-lo de forma temporária, na sequência dos ferimentos sofridos por alguns utilizadores. Segundo vários jornais regionais de Málaga, o escorrega em causa é semicircular, feito de aço inoxidável e tem uma inclinação que varia entre 32 e 34 graus.

A Autarquia explicou que o objetivo da obra era solucionar o problema do desnível de terreno entre duas ruas da zona e ligá-las de forma rápida. Mas o inovador modo de transporte acabou por provocar lesões em alguns visitantes. As redes sociais inundaram-se de vídeos amadores que mostravam as velozes descidas no escorrega e as aparatosas quedas no final, bem como relatos de pessoas feridas.

"O escorrega de Estepona é uma merda, visto e comprovado. Eu escorreguei-me e magoei-me em várias partes do corpo, voei dois metros e os polícias começaram a rir", escreveu uma utilizadora, que publicou ainda uma fotografia dos cotovelos com ferimentos.

Câmara solicitou revisão

A Câmara Municipal assegurou à agência de notícias espanhola Efe que o escorrega foi homologado e cumpre todos os requisitos de segurança necessários, acrescentando que as pessoas que ficaram feridas não cumpriram o regulamento de utilização, que estabelece, entre outras regras, uma posição específica para os utilizadores escorregarem. "A Câmara afixou indicações sobre como usar o escorrega de maneira apropriada para evitar riscos, incluindo a proibição de escorregar deitado, a obrigatoriedade de deslizar sentado com os braços levantados e a proibição de usar a instalação se estiver a ser usada por outra pessoa (...)", citou o jornal "El Confidencial".

No entanto, face à controvérsia em volta da infraestrutura, o Executivo camarário anunciou que vai estudar medidas alternativas para evitar acidentes e garantir a segurança, tendo solicitado uma revisão do escorrega à empresa de instalação, que tinha certificado a aprovação da obra.

Memes na Internet

Depois dos vídeos publicados nas redes sociais, os memes não tardaram em chegar. Desde referências ao Super Mario, aos Simpsons, à Heidi e a cenários infernais, os utilizadores do Twitter não pouparam na criatividade.