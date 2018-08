Voluntários espanhóis absolvidos de tentativa de tráfico de pessoas na Grécia

07 Maio 2018 às 18:31 Facebook

Os três bombeiros espanhóis da organização não-governamental Proem-Aid, julgados na Grécia por alegada tentativa de tráfico de seres humanos, "foram absolvidos de todas as acusações".

"Foi feita JUSTIÇA! Manuel Blanco, Julio Latorre e Quique Rodríguez foram absolvidos de todas as acusações", disse a organização, numa mensagem publicada hoje na rede social Twitter.

Para a Proem-Aid, a sentença, "sem dúvida, representa uma grande vitória da ajuda humanitária".

"Voltaremos para salvar vidas", garantem ainda os trabalhadores humanitários.

Os bombeiros espanhóis compareceram perante um tribunal de Lesbos durante várias horas, juntamente com Mo Abassi e Salam Aldeem, os dois dinamarqueses que tripulavam a embarcação quando foram detidos por dois agentes da guarda costeira grega, em nome da ONG dinamarquesa Team Humanity.

Abassi e Aldeem seguiram uma linha de defesa distinta da dos espanhóis.

Os espanhóis declararam-se inocentes da acusação de tentativa de tráfico de pessoas, o delito de que eram acusados e que remonta a janeiro de 2016, quando se encontravam na ilha grega de Lesbos a realizar tarefas de resgate.

Os três afirmaram sempre que atuaram de acordo com as normas e avisando previamente as autoridades sobre as suas saídas para o mar.

Uma das testemunhas foi a conselheira de Justiça e Interior da Junta da Andaluzia (governo regional), Rosa Aguilar, que defendeu o profissionalismo dos três funcionários e apontou os milhares de vidas que foram salvas pela Proem-Aid.