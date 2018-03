Voo liga Austrália ao Reino Unido sem escalas pela primeira vez

Ontem às 21:31 Facebook

Pela primeira vez, a Austrália e o Reino Unido vão estar ligados por um voo direto, entre Perth e Londres.

Este sábado, levantou voo o Boeing 787-9 Dreamliner da Qantas, a maior companhia aérea australiana, para uma viagem de cerca de 17 horas e 20 minutos, dependendo dos ventos que o avião apanhar nesta histórica viagem.

É o primeiro voo comercial entre as duas cidades que não vai fazer nenhuma escala durante uma jornada de 14 500 quilómetros.

E o objetivo não fica por aqui: existe a intenção de ligar Londres a Sidney, no este do continente australiano. A famosa cidade fica a 4 horas e meia de viagem de Perth, situada da parte oeste da Austrália.

Para o voo inaugural, explica o "The Guardian", a Qantas reduziu a capacidade do avião para 236 lugares. Para os lugares mais baratos, foi até adicionado espaço para as pernas (apenas 2,5 cm).

O voo resulta da parceria da Qantas com a Universidade de Sidney, que investigaram como aliviar os efeitos do jet lag com otimizando a iluminação na cabine, a pressão e até a oferta de refeições.

A aeronave tem vantagens sobre outros modelos, como o ruído dentro da cabine, janelas maiores, melhor qualidade do ar e tecnologia para reduzir a turbulência.