Vulcão em erupção iminente após dezenas de sismos

02 Maio 2018 às 16:30 Facebook

Twitter

A atividade sísmica registada, nos últimos dias, no vulcão Kilauea, localizado no Parque Nacional de Vulcões do Havai, pode indicar, segundo os especialistas, uma erupção iminente.

Cientistas do Observatório Vulcânico Havaiano do Serviço Geológico dos EUA avançaram, na terça-feira, que a atividade sísmica registada nas 24 horas anteriores, refletida em dezenas de terramotos e no colapso de parte da cratera do vulcão, poderá levar a uma erupção maciça. Em meados de abril, os especialistas já tinham lançado um alerta de erupção vulcânica, depois de terem detetado aumento da pressão no cone vulcânico de Puu Oo.

"Sabíamos que ia havia alterações e já tínhamos testemunhado isto no passado, por isso estávamos expectantes à espera que qualquer mudança acontecesse. Aconteceu ontem (terça-feira) à tarde", disse, ao jornal norte-americano "The Washington Post", a geóloga Janet Babb, do Serviço Geológico, confirmando ter havido atividade sísmica semelhante nos períodos que antecederam a ocorrência de grandes erupções na zona.

A especialista explicou que, esta terça-feira, as dezenas de sismos provocaram a libertação da pressão que havida dentro do cone. O magma, até então "adormecido", espalhou-se para uma nova área do vulcão, na zona Este, colocando em risco uma zona de grande circulação de pessoas.

A Agência de Defesa Civil do Havai lançou, na terça-feira, um apelo a todos os residentes da área, no sentido de monitorizarem a situação e prepararem-se para uma possível grande erupção. A agência, em conjunto com o Serviço Geológico dos EUA, impediu o acesso público àquela zona da ilha e está a elaborar planos de emergência, para o caso de se vir a registar "o pior cenário".

No entanto, apesar do substancial aumento da atividade sísmica, os especialistas salvaguardam que não há, para já, preocupação para a ocorrência de um possível tsunami.

De acordo com as autoridades, o local, que agora coloca em perigo a segurança de moradores e turistas, é visitado, todos os dias, por cerca de 500 a duas mil pessoas.