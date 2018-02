Vulcões debaixo de água terão contribuído para extinção dos dinossauros

Hoje às 21:57 Facebook

Twitter

Um novo estudo revela que a atividade vulcânica marinha, juntamente com o impacto de um meteorito, terão causado a extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos.

Uma nova análise à crosta marinha, divulgada pela imprensa internacional, revela que as ondas sísmicas provocadas pelo impacto do meteoro que atingiu a terra há milhões de anos ("Chicxulub") terão desencadeado uma atividade vulcânica marinha, que desempenhou um papel mais relevante do que o que se pensava na extinção dos dinossauros.

Os investigadores do estudo, publicado na revista "Science Advances" e liderado por um professor da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, encontraram provas de que há cerca de 66 milhões de anos havia impulsos de magmatismo marinho ao longo das cristas subaquáticas. Estas conclusões foram obtidas após a análise de dados de observações de satélite para procurar o excesso de matéria no fundo do mar.

"O nosso trabalho sugere uma ligação entre esses eventos extremamente raros e catastróficos, distribuídos em todo o planeta", disse, ao "The Independent", o professor Leif Karlstrom, vulcanólogo da Universidade de Oregon. "O impacto do meteorito pode ter influenciado erupções vulcânicas que já estavam a acontecer", explicou.