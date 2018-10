Washington divulga lista de 31 padres acusados de abusos sexuais

Hoje às 02:34 Facebook

A arquidiocese de Washington, nos Estados Unidos, publicou uma lista com nomes de 31 antigos sacerdotes que, alegadamente, cometeram abusos sexuais de menores nos últimos 70 anos.

Segundo um comunicado da arquidiocese, os sacerdotes que constam da lista foram "acusados de abuso sexual" desde 1948.

Dos antigos padres, 28 estavam diretamente ligados a esta instituição religiosa, enquanto três eram externos, mas exerciam em paróquias ou escolas dependentes da arquidiocese.

Dos 31 nomes que foram divulgados, 17 já morreram.

A lista foi publicada três dias depois de o Papa Francisco ter aceitado a demissão do cardeal Donald Wuerl como arcebispo de Washington, acusado de ter encoberto os abusos de menores.

No comunicado, o próprio Donald Wuerl descreveu a lista como "uma dolorosa recordação dos graves pecados cometidos pelo clero, a dor infligida a jovens inocentes e a dor infligida à fé da igreja".

O cardeal defendeu no documento que, com base no seu conhecimento, "não houve nenhuma alegação credível de abuso de um menor por um padre da arquidiocese em quase duas décadas", apesar de na lista constar uma acusação contra um sacerdote em 2007.

Na lista estão sacerdotes que foram definitivamente demitidos, uns temporariamente e outros simplesmente transferidos, enquanto alguns foram condenados pela justiça.