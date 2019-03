WWF acusada de financiar mortes e torturas de caçadores furtivos

Ontem às 22:14 Facebook

A organização não-governamental de ambiente WWF terá financiado guardas florestais e grupos paramilitares que torturaram e mataram pessoas alegadamente envolvidas em atividades de caça furtiva, segundo uma investigação do jornal digital Buzzfeed.

Uma das testemunhas ouvidas pelos repórteres do Buzzfeed, a nepalesa Hira Chaudhary, contou que foi visitar o marido à cadeia, dois dias depois de este ter sido preso, por alegadamente ter enterrado um corno de rinoceronte em casa. Na ocasião, Shikharam, que apresentava o corpo coberto por cicatrizes, disse ter sido espancado e obrigado a ingerir água salgada através do nariz e da boca.

Os guardas do Parque Nacional de Chitwan, no Nepal, acreditavam que o agricultor tinha ajudado o filho a enterrar um corno de rinoceronte no quintal de casa e, apesar de o despojo nunca ter sido encontrado, prenderam-no. Shikharam morreu nove dias mais tarde.

Os guardas do parque foram detidos e acusados de homicídio e o caso trouxe a World Wide Fund for Nature (WWF), que ajudava a financiar e equipava os funcionários do Chitwan, para debaixo dos holofotes.

Segundo a investigação do Buzzfeed, a equipa local do WWF exerceu pressão para que o caso fosse arquivado e declarou-o como uma vitória contra a caça furtiva, continuando a trabalhar com os guardas e com o parque e contratando mais tarde um dos trabalhadores acusados.

Este incidente, ocorrido em 2006, não foi um caso isolado, acrescenta o Buzzfeed, salientando que a WWF financia equipas e trabalha diretamente com forças paramilitares, nos parques nacionais de Ásia e África, que têm sido acusadas de espancar, torturar, assassinar e abusar sexualmente de várias pessoas.

A família de um rapaz camaronês de 11 anos contou aos repórteres que a criança foi torturada, em 2017, em frente aos seus pais, e apesar de a aldeia ter apresentado queixa à WWF, meses depois ainda não tinham recebido qualquer resposta.

A WWF respondeu às alegações afirmando que abriu um inquérito interno para analisar os casos relatados pelo Buzzfeed e pediu ao jornal para partilhar todas as provas que tenham obtido para sustentar as acusações.

A organização ambiental afirma ainda que o seu trabalho depende do envolvimento e apoio das comunidades locais e que as suas políticas são concebidas para "salvaguardar os direitos e bem-estar dos povos indígenas e das comunidades locais" onde está implantada.