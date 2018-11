Hoje às 16:31 Facebook

Gursk3 nem é dos youtubers mais conhecidos. Tem pouco mais de um milhão de seguidores. Mas um vídeo, que já leva mais de cinco milhões de visualizações, está a dar-lhe fama internacional.

As paisagens verdes da Suíça são um dos locais perfeitos para uma viagem de asa-delta. Foi isso que Gursk3 fez. Mas, pouco depois de ter levantado voo, percebeu que algo estava errado. O arnês que o deveria manter preso ao aparelho não estava bem seguro.

Os quase quatro minutos de duração do vídeo demonstram a aflição do youtuber e do instritutor, que tudo tentou para evitar o pior. Ainda tentou aterrar o aparelho com uma paragem improvisada, mas não conseguiu. O youtuber teve, então, que se agarrar ao instrutor para evitar uma queda que seria fatal.

No final, os dois conseguiram aterrar em segurança. Gursk3 partiu o pulso e teve um tendão rasgado, sendo transportado para o hospital para ser operado.