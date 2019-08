Youtuber morre a saltar de paraquedas em Espanha

Hoje às 16:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O youtuber Ruben Carbonell morreu na madrugada desta quarta-feira depois de saltar de paraquedas e cair numa fábrica de cimento, em San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha.

O jovem de 29 anos não resistiu à queda depois do salto de paraquedas, que não abriu totalmente. Ruben tinha um canal de YouTube dedicado a desportos radicais e, segundo fontes próximas, queria gravar um salto à noite.

De acordo com as primeiras investigações, Ruben e um amigo saltaram uma cerca que impedia a entrada na cimenteira Cemex e, já lá dentro, subiram a uma torre que tinha cerca de 50 metros de altura, de onde o youtuber saltou. Durante o salto, o paraquedas não abriu totalmente, por razões que ainda estão a ser investigadas, e o jovem morreu com o impacto no chão.

Foi o amigo que telefonou para o número de emergência, já perto da uma da manhã desta quarta-feira. A polícia e a ambulância dirigiram-se ao local, mas não conseguiram salvar o homem, de acordo com fontes da unidade de emergência local.

As autoridades continuam a investigar o caso.