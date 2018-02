Hoje às 11:20 Facebook

A modelo e youtuber brasileira Isabelly Cristine morreu com tiro na cabeça, quarta-feira, na sequência de um desentendimento de trânsito, no estado do Paraná.

Segundo o site G1, Isabelly, de 14 anos, seguia no banco de trás, quando um outro veículo fez uma manobra perigosa e se imobilizou a alguns metros do carro conduzido pelo pai de um amigo. Um dos ocupantes do outro carro, sem sair do veículo, fez três disparos e um deles atingiu fatalmente a menina na cabeça, contou o condutor do carro onde a youtuber seguia.

Isabelly ainda foi transportada com vida para o hospital, mas já nada havia a fazer. Segundo as autoridades, dois suspeitos, que não têm antecedentes criminais, foram detidos e a arma usada no homicídio foi identificada como sendo legal. Apesar de inicialmente ter sido referida uma discussão de trânsito, a polícia confirma apenas um desentendimento, que terá desencadeado uma "pequena perseguição".

A menina era a apresentadora do Isa Top Show, um programa de entrevistas no YouTube, e regressava a casa após uma gravação para o canal que conta com 75 mil subscritores.