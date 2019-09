Youtuber paga indeminização após jovem morrer ao imitar vídeo viral

Hoje às 16:53 Facebook

Uma conhecida "influencer" chinesa aceitou pagar uma indemnização aos familiares de duas jovens, sendo que uma delas morreu ao tentar imitar um vídeo muito popular feito pelo youtuber.

"Ms Yeah , que tem sete milhões de seguidores na conta do YouTube, é conhecida por fazer vídeos pouco convencionais de culinária. Duas raparigas, de 14 e 12 anos, estavam a imitar um vídeo da youtuber, em que esta prepara pipocas numa lata. Quando estavam a aquecer a lata com álcool desencadeou-se uma explosão.

A mais velha, apenas identificada como sendo Zhezhe, morreu na sequência dos ferimentos. A jovem de 12 anos, Xiaoyu, ficou gravemente ferida e teve que passar por uma série de cirurgias.

Youtuber rejeita responsabilidades

Apesar de ter concordado com o pagamento de uma indemnização, Yeah nega que as duas raprigas tenham replicado o vídeo, explicando que usaram técnicas diferentes. A estrela do YouTube tornou-se conhecida em 2007 quando começou a fazer vídeos em que cozinhava no escritório, usando apenas o material que lá encontra. Uma das representantes da youtuber, a sua prima, confirmou à BBC que Yeah vai prestar apoio às duas famílias.

O incidente fatal aconteceu no passado dia 22 de agosto. No vídeo original, que entretanto foi removido das redes sociais, a youtuber aquece uma lata para fazer pipocas. As jovens tentaram repetir o processo, utilizando álcool, o que desencadeou uma explosão.

Zhezhe sofreu queimaduras em 96% do seu corpo, acabando por morrer no passado dia 5 de setembro.