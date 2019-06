Youtuber que deu bolachas com pasta de dentes a sem-abrigo condenado a prisão

Hoje às 20:34 Facebook

Um caso que espoletou uma onda de indignação nas redes sociais termina agora com consequências judiciais. Um youtuber espanhol foi condenado a 15 meses de prisão por ter dado bolachas com recheio de pasta de dentes em vez de creme a um sem-abrigo.

O youtuber Kanghua Ren, conhecido entre os seguidores da plataforma como ReSet, gravou e difundiu um vídeo, em 2017, em que surgia a oferecer uma embalagem de bolachas Oreo, previamente recheadas com pasta dos dentes, a um sem-abrigo romeno, em Barcelona. Agora, foi considerado culpado de violar a integridade moral do homem.

O jovem de 21 anos, nascido na China mas residente perto de Barcelona, não deverá cumprir o tempo de prisão ao qual foi condenado, uma vez que a lei espanhola normalmente permite que sentenças cujo tempo seja inferior a dois anos para infratores sem antecedentes em crimes não-violentos sejam suspensas.

O tribunal que julgou o caso também decidiu, num veredito divulgado na sexta-feira pela imprensa espanhola, que Kanghua Ren terá de pagar uma indemnização de 20 mil euros à vítima, ordenando ainda o encerramento da conta de YouTube e contas de redes sociais de Ren por um período de cinco anos.

De acordo com o jornal espanhol "El Mundo", o acórdão aponta que, em dezembro de 2014, o arguido criou um canal no YouTube, onde começou a partilhar vídeos com o objetivo de torná-lo numa fonte de "rendimento substancial derivada da publicidade" inserida nos conteúdos divulgados. E indica que em janeiro de 2017, "para captar mais eficazmente a atenção mórbida dos seguidores com o aumento dos rendimentos que isso traria, decidiu concentrar-se nos sem-abrigo, aproveitando-se da sua grande vulnerabilidade derivada da extrema pobreza e exclusão social".