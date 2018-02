Hoje às 20:31, atualizado às 20:40 Facebook

Dois youtubers que começaram uma acesa troca de provocações nas redes sociais, passaram-na, este sábado, para um ringue de boxe real, que rendeu a maior audiência do ano de uma luta de boxe no Reino Unido.

Eles são KSI e Joe Weller, têm 24 e 21 anos, respetivamente, e fazem vlogs e vídeos sobre videojogos para o YouTube, com milhões de seguidores nas redes sociais. Há meses que se provocam mutuamente pelo Twitter com direito a troca de insultos.

Os youtubers decidiram passar a raiva para uma luta corpo a corpo, que aconteceu este sábado, na Copper Box Arena, no Parque Olímpico de Londres.

Foi a luta de boxe britânica que teve mais audiência desde Anthony Joshua vs. Wladimir Klitschko, em abril - cerca de oito mil pessoas estiveram a assistir no local e 1,6 milhões viram a partir do seu sofá. O vídeo do evento está no YouTube e já conta com mais de 15 milhões de visualizações.

Cada bilhete médio foi vendido a 66 libras (cerca de 75 euros) e mais de 100 libras (cerca de 113 euros) foi o valor total de apostas até sexta-feira.

KSI saiu vencedor e Weller escreveu na sua conta de Twitter que foi "merecido".