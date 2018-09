Zara acusada de copiar roupa de artesãs mexicanas e vender ao triplo do preço

JN Hoje às 12:37 Facebook

Twitter

A conhecida marca de roupa Zara está a ser acusada de plágio por um grupo de artesãs da comunidade de Aguacarenango, no México. As mulheres acreditam que a empresa da Inditex copiou um dos seus bordados tradicionais, vendendo camisolas semelhantes por mais de 25 euros nas suas lojas.

As artesãs de Aguacarenango, uma pequena cidade no Estado de Chiapas, são conhecidas por usarem roupas coloridas que as próprias criam. A comunidade ficou surpreendida quando descobriu que a famosa Zara estava a vender uma camisola semelhante à que elas desenharam. As artesãs, em conjunto com a Organização Não Governamental Impacto, fez uma denúncia, acusando a empresa espanhola de plágio.

"Há dois anos veio cá um grupo de chineses que nos exigiu muito trabalho e pagou muito pouco. Vieram apenas duas vezes e não apareceram mais", disse, ao jornal "Eldiario.es", María Méndez, uma das mulheres. Apesar de esta ser a principal hipótese para a origem do alegado plágio, a mulher acredita as imagens que são partilhadas nas redes sociais também poderão ter ajudado.

O alegado plágio representa uma séria ameaça à, já de si, frágil situação económica daquela comunidade. "As pessoas podem deixar de nos comprar roupa porque vão encontrar um produto semelhante numa loja. Este é o principal sustento das nossas famílias", lamentou Maria, de 39 anos, e mãe de sete filhos.

Mas não é apenas a questão económica que deixa a mulher preocupada. "É uma falta de respeito porque esses bordados são dos nossos antepassados. Trata-se de uma tradição. Não é justo que a copiem", atirou.

Segundo o jornal, a mulher demora cerca de cinquenta horas para fazer uma camisola, que é depois vendida por nove euros. Por outro lado, a camisola da Zara, e que demora apenas alguns minutos a ser feita, é vendida nas lojas por mais de 25 euros.

Fonte da Inditex contactada pela publicação espanhola recusou comentar o assunto. Esta não é a primeira vez que a marca se vê envolvida em polémicas. Em 2016, o programa "Panorama BBC", emitido pela BBC One, denunciou o trabalho precário de menores sírios, refugiados na Turquia, em fábricas das marcas de pronto a vestir.