Zona de baixa emissão em Madrid restabelecida após protestos

Após protestos contra a suspensão de uma medida ambiental, que regulava a entrada de veículo no centro de Madrid, um tribunal considerou que melhorar a qualidade do ar na capital espanhola é mais importante do que o direto a circular de carro.

Com a chegada ao poder em Madrid do Partido Popular espanhol, o novo presidente da câmara, José Luis Martínez-Almeida, decidiu suspender o plano da antecessora, Manuela Carmena, que tinha imposto na cidade uma zona de exclusão, onde apenas veículos pouco ou nada poluentes poderiam circular. A medida visava cumprir as normas europeias sobre poluição nas cidades e atingia veículos com motor de combustão.

A iniciativa, similar a outras que foram aplicadas em cidades como Londres, Estocolmo e Milão, gerou alguma polémica e confusão no país vizinho, mas tinha-se mostrado eficaz, já que, desde que entrou em vigor, há cerca de sete meses, foi registado o nível de poluição mais baixo do ar em dez anos. Após cinco dias da suspensão da medida, a poluição em Madrid aumentou, segundo revelam associações ambientalistas, que saíram à rua para contestar a medida de Martínez-Almeida.

O Partido Socialista espanhol, juntamente com um grupo de organizações ambientalistas, apresentou um apelo contra a suspensão da medida e viu o tribunal dar-lhe razão. O juiz considerou que "a saúde de Madrid" é mais importante que "o direito a viajar de carro" e reverteu a decisão do presidente da câmara.