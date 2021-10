Inundações e aluimentos de terra causam 85 mortos na Índia e 31 no Nepal

JN/Agências Hoje às 08:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos 85 pessoas morreram em inundações e aluimentos de terra na Índia, enquanto o Nepal registou 31 mortos e 43 desaparecidos.

Em Uttarakhand, no norte da Índia, as autoridades declararam que 46 pessoas morreram nos últimos dias e 11 foram dadas como desaparecidas.

Em Kerala, no sul, o chefe do governo local, Pinarayi Vijayan, indicou que 39 pessoas morreram nos últimos dias.

No Nepal, o responsável do serviço governamental de gestão de catástrofes, Humkala Pandey, indicou que "nos últimos três dias, as inundações e os aluimentos de terra causados por chuvas torrenciais pós-monção deixaram 31 mortos em todo o país e 42 pessoas foram dadas como desaparecidas".