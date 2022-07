Inundações nos Emirados Árabes Unidos provocam pelo menos seis mortos

JN/Agências Ontem às 22:16 Facebook

Pelo menos seis morreram nas inundações que estão a afetar esta semana o norte dos Emirados Árabes Unidos (EAU), informou o ministério do Interior.

Num vídeo publicado no Twitter, o porta-voz do ministério, brigadeiro-general Ali Salem Al Tunaiji, adiantou, sem revelar pormenores, que seis pessoas "de nacionalidades asiáticas foram encontradas mortas" e que as autoridades estavam à procura de outra pessoa desaparecida.

Al Tunaiji referiu que os emirados mais afetados no país são do Norte: Ras al-Jaimah, Sharjah e Fujairah, onde os civis cercados pelas cheias estão ainda a ser deslocados.

O porta-voz salientou que o Governo tinha criado abrigos para as pessoas afetadas pelas chuvas fortes e que nos últimos dois dias "quase 80% das pessoas cujas casas foram danificadas pelas cheias puderam regressar".

Al Tunaiji disse que as autoridades iniciaram agora a "fase de recuperação para regressar à vida normal", acrescentando que várias estradas no norte dos EAU já foram reabertas.

De acordo com o Ministério do Interior, um total de 4225 casas foram evacuadas nos três emirados afetados.

As autoridades também disponibilizaram mais de 20 hotéis para acomodar cerca de duas mil pessoas deslocadas devido às cheias.

Embora chuvas fortes sejam comuns nos Emirados do Norte, bem como em países vizinhos, como Omã, as cheias raramente causam tantos danos ou mortes.

Ao contrário dos modernos emirados do Dubai ou Abu Dhabi, que representam a maior parte da riqueza do país, as partes setentrionais dos EAU estão menos desenvolvidas e têm infraestruturas insuficientes para fazer face a estas situações.