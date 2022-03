Invasão da Ucrânia é pretexto para reforçar corrida às armas que se acentuou nos últimos anos

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:18 Facebook

Dados internacionais mostram que potências mundiais, mas também países emergentes, reforçaram o investimento na Defesa. O Orçamento do Estado português irá refletir a tendência.

A Alemanha anunciou um investimento suplementar de 100 mil milhões de euros na aquisição de equipamento militar. Com este reforço financeiro, o orçamento alemão na Defesa ultrapassará os 2% do Produto Interno Bruto (PIB). "Daqui para a frente vamos, ano após ano, investir mais de 2% do nosso PIB na Defesa", garantiu, anteontem, o chanceler Olaf Scholz.

Scholz justificou o significativo aumento de investimento na Defesa (que até agora dispunha de um orçamento anual de 47 milhões de euros) com a necessidade do país ter um exército "eficiente, de última geração e avançado", para se proteger de ameaças semelhante àquela que representa a Rússia de Vladimir Putin.