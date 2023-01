Investigação sobre explosão no porto de Beirute retomada após um ano suspensa

JN/Agências Hoje às 23:15 Facebook

A investigação sobre a devastadora explosão no porto de Beirute, capital do Líbano, em 2020, foi retomada esta segunda-feira, cerca de um ano depois de ter sido suspensa, tendo sido indiciados dois oficiais de segurança, segundo fonte judicial.

Em 4 de agosto de 2020, centenas de toneladas de nitrato de amónio armazenadas num depósito no porto de Beirute explodiram, resultando em mais de 200 mortos e 6.500 feridos, além de terem destruído várias zonas da capital libanesa.

As causas exatas da explosão ainda são desconhecidas, assim como a identidade dos responsáveis.

O juiz Tarek Bitar, contra quem grande parte da classe política se uniu, "decidiu retomar a investigação" e indiciar dois altos funcionários da segurança, disse à AFP um oficial judicial, sob condição de anonimato.

São eles o diretor da Segurança Geral, Abbas Ibrahim, próximo ao poderoso movimento armado do Hezbollah, e o chefe da Segurança do Estado, Tony Saliba, próximo do ex-presidente Michel Aoun, cujo mandato terminou há três meses.

"O juiz Bitar lançou uma batalha contra a política de impunidade", disse à AFP Nizar Saghié, diretor da Organização Não Governamental (ONG) Agenda Legal.

"O confronto vai ser duro", acrescentou, explicando que receia que "interferências e pressões políticas" o impeçam de continuar o seu trabalho.

O funcionário judicial não especificou o motivo pelo qual Ibrahim e Saliba e outras seis pessoas, incluindo figuras políticas e judiciais, terem sido acusados.

No entanto, antes da suspensão da investigação, em dezembro de 2021, o magistrado quis interrogar os dois homens suspeitos, assim como outros responsáveis políticos e de segurança, por terem tido conhecimento da presença de nitrato de amónio mas não terem feito nada.