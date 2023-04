Investigações e acusações 100 dias depois do assalto a Brasília

Gabriel Hansen Hoje às 13:46 Facebook

Justiça apura ataque às sedes dos Três Poderes, em Brasília, enquanto Governo de Lula da Silva tenta evitar "palco político" para Bolsonaro e aliados políticos.

Três meses após a invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília, o sistema judicial brasileiro continua as investigações, com destaque para o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal (DF) e antigo ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres. Estão ainda detidos 294 manifestantes, enquanto que a Procuradoria Geral da República já fez 1390 acusações formais. Lula da Silva salienta a regulação das redes sociais e evita colocar os holofotes na oposição bolsonarista.

O principal nome investigado pelos atos de 8 de janeiro é Anderson Torres, detido desde 14 de janeiro. O juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, ao manter a prisão preventiva no início de março, afirmou que não há "como dissociar as condutas omissivas" do ex-secretário de Segurança do DF "dos atos ocorridos no dia 8 de janeiro". O antigo governante não deverá fazer uma delação premiada (acordo entre o Ministério Público e o acusado), garantiu o advogado de Torres.