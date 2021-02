Investigador escapa da prisão no Irão e foge do país pelas montanhas

César Castro Hoje às 14:24 Facebook

O investigador Kameel Ahmady, condenado em dezembro do ano passado pelo governo iraniano a nove anos e três meses de prisão e a uma multa de cerca de 700 mil euros, fugiu do Irão pela fronteira montanhosa daquele país e está agora a morar em Londres, no Reino Unido.

Numa publicação esta quarta-feira no Facebook, Kameel Ahmady explicou que não teve opção a não ser fugir, no final de dezembro, depois de passar quase 100 dias em isolamento e na prisão de Evin, um local conhecido por albergar presos políticos.

"Por fim, tomei a decisão contra a qual vinha lutando há muito tempo - a decisão de fugir. Foi uma mudança que tive de fazer sob enorme pressão, sem muitas opções, embora sempre tenha sentido uma grande responsabilidade de permanecer e continuar o meu trabalho", escreveu o investigador na rede social, onde relata ter sido submetido a "longos interrogatórios" e a "falsas acusações" durante os últimos anos.

Ahmady foi acusado de cooperação e comunicação com "meios de comunicação social estrangeiros hostis", tentativas de infiltração para mudar a lei do Irão e enviar falsa informação para o representante da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos naquele país.

Acusações essas que liminarmente rejeita, ainda que se tenha debruçado sobre temas delicados no Irão como o casamento infantil (permitido a partir dos 13 anos de idade), a mutilação genital feminina ou a homossexualidade.

Ahmady tinha sido libertado sob fiança enquanto aguardava recurso, entretanto rejeitado. Terá sido nesse intervalo de tempo que aproveitou para fugir, levando apenas consigo o computador portátil, cópias dos livros e artigos que havia publicado, roupa quente e um kit de barbear. Cruzou depois a fronteira coberta de neve com 1,5 metros de profundidade e neblina, evitando as patrulhas iranianas.

Uma das convicções do juiz era de que Ahmady tentou minar o Irão, "destruindo o sistema", quando realizou, por exemplo, reuniões de campanha com parlamentares iranianos para tentar aumentar a idade do casamento infantil.

"São assuntos que o sistema e os grupos de mente estreita ainda não têm tolerância para lidar ou mesmo considerar", afirmou o investigador, no Facebook, onde revela que o tentaram silenciar.

"O assédio deles levou à restrição da minha presença em seminários e universidades, cancelando as permissões para publicação dos meus novos livros e a eliminação dos meus ensaios de jornais, revistas e sites científicos e académicos", descreveu.

Apesar de afirmar que agora é altura de "seguir em frente", Ahmady garante que voltará aos seus estudos e pesquisas, mesmo que "a tantos quilómetros de distância dos meus almejados públicos".

"Não vou rebaixar as minhas responsabilidades sociais, científicas e civis. (...) Vou continuar a acreditar firmemente que o diálogo será uma lanterna brilhante no caminho escuro da ignorância abrindo caminhos para a salvação", finalizou.