iPhone deteta emergências quando utilizadores estão numa montanha-russa

Diana Fernandes Hoje às 14:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Os novos iPhone 14 têm um novo recurso de segurança, implementado pela Apple, que deteta acidentes de carro e permite ao dispositivo contactar automaticamente os serviços de emergência. Curiosamente, esta nova tecnologia tem enviado falsos alertas para as autoridades durante passeios de montanha-russa nos Estados Unidos.

Se os sensores do telemóvel identificarem um possível acidente de carro, o iPhone mostra um aviso e liga para os serviços de emergência, caso a chamada não seja rejeitada em 20 segundos.

Aconteceu, por exemplo, no caso de um acidente de carro mortal contra uma árvore, no estado de Nebraska, em que um iPhone alertou as autoridades do sinistro.

PUB

Desde o início da venda da tecnologia, o centro de emergência próximo do parque de diversões de Kings Island, localizado em Cincinnati, Ohio, recebeu pelo menos seis chamadas através de uma mensagem automática, reportou o "The Wall Street Journal".

O jornal conta o caso de uma chamada automática feita pelo telemóvel de Sara White enquanto fazia uma viagem a 80 km/h no Mystic Timbers, em Kings Island. O centro de emergência foi contactado com a mensagem de que o utilizador do telemóvel estaria envolvido num grave acidente de viação e sem conseguir responder, precisando de assitência.

Num comunicado ao "The Wall Street Journal", a Apple afirma que o recurso está preparado para ajudar os usuários rapidamente, evitando falsos positivos e que, ao longo do tempo, será melhorado.